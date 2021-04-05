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مشادة بين روديغر وكيبا في تدريبات تشيلسي

روديغر كيبا
المدافع الألماني خرج من المران قبل نهايته

مشادة بين روديغر وكيبا في تدريبات تشيلسي

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لندن - رويترز

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كشفت صحيفة "تليغراف" أن أنطونيو روديغر مدافع تشيلسي المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم خرج مبكرا من المران يوم الأحد بعد مشادة مع الحارس كيبا أريزابالاغا.

وقال التقرير إن الثنائي دخل في مشاحنة بعد لعبة مشتركة بين روديغر والحارس وتعين على زملائهما الفصل بينهما. وأُرسل المدافع الألماني بعد ذلك إلى غرفة الملابس قبل خمس دقائق على نهاية الحصة التدريبية.

وتعرض تشيلسي لهزيمة مفاجئة 5-2 بملعبه أمام وست بروميتش ألبيون صاحب المركز قبل الأخير يوم السبت، وهي نتيجة وضعت حدا لمسيرة خالية من الهزائم في 14 مباراة بجميع المسابقات تحت قيادة المدرب توماس توخيل.

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