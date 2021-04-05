.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

مورينيو: ألديرفيرلد وأورييه لم يعودا في الوقت المناسب

نيوكاسل توتنهام
توتنهام أهدر تقدمه أمام نيوكاسل واكتفى بالتعادل

مورينيو: ألديرفيرلد وأورييه لم يعودا في الوقت المناسب

متابع الغاء المتابعة

لندن - رويترز

نشر في: آخر تحديث:

أكد جوزيه مورينيو مدرب توتنهام هوتسبير إنه افتقد المدافعين توبي ألديرفيرلد وسيرج أورييه خلال التعادل 2-2 مع نيوكاسل يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يوم الأحد لأنهما لم يعودا للفريق بعد أداء الواجب الدولي في الوقت المناسب للخضوع لاختبارات فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وأضاف مورينيو أن البلجيكي ألديرفيرلد وأورييه لاعب ساحل العاج عادا فقط لمقر النادي يوم السبت، بينما خضع بقية لاعبي الفريق لفحوص كوفيد-19 في منتصف الأسبوع الماضي.

وأبلغ مورينيو الصحفيين: ذهبا لأداء الواجب الدولي ولم يخضعا لفحوص كوفيد-19 في الوقت المناسب من أجل المشاركة في المران يوم الخميس ولا حتى الجمعة. عادا فقط يوم السبت، اللاعبون الذين عادوا إلى لندن يوم الأربعاء بعد المباريات الدولية وهؤلاء الذين لعبوا في لندن، مثل لاعبي منتخب إنجلترا، خضعوا للفحص وكان بوسعهم المران أيام الخميس والجمعة والسبت.

وتابع: لا أريد أن أقول إن هذا عدم انضباط. لا أريد أن أقول ذلك. مشيراً إلى أن الأخطاء الدفاعية كلفت فريقه الكثير بعد فشله في الحفاظ على تقدمه أمام نيوكاسل.

ويحتل توتنهام المركز الخامس في الدوري الممتاز ويستضيف مانشستر يونايتد صاحب المركز الثاني يوم الأحد القادم

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
مصري أردى أسرته رميا بالرصاص.. واختتمها بقتل ضابط كبير مصري أردى أسرته رميا بالرصاص.. واختتمها بقتل ضابط كبير
جربت كل طرق حرق دهون الخصر بلا فائدة؟ إليك الأبسط والأنجع  جربت كل طرق حرق دهون الخصر بلا فائدة؟ إليك الأبسط والأنجع 
الأكثر قراءة
يسهل الهضم ويطرد السموم.. فوائد ذهبية لهذا العصير الأحمر يسهل الهضم ويطرد السموم.. فوائد ذهبية لهذا العصير الأحمر
الحكومة الأردنية: جهات خارجية تورطت في المخططات المشبوهة للأمير حمزة الحكومة الأردنية: جهات خارجية تورطت في المخططات المشبوهة للأمير حمزة
وداعا للأطقم والأسنان البديلة.. أسنانك ستنمو مجددا! وداعا للأطقم والأسنان البديلة.. أسنانك ستنمو مجددا!
ليست أجنبية.. سر لا يعلمه الكثيرون عن أغنية عزفت بموكب مومياوات مصر ليست أجنبية.. سر لا يعلمه الكثيرون عن أغنية عزفت بموكب مومياوات مصر
لقاح بقطرات للأنف.. خبير أوبئة روسي يزف بشرى نهاية كورونا لقاح بقطرات للأنف.. خبير أوبئة روسي يزف بشرى نهاية كورونا
الزمالك يقرر إيقاف إمام عاشور.. ويحوله إلى فريق الشباب الزمالك يقرر إيقاف إمام عاشور.. ويحوله إلى فريق الشباب
قبل أن تذهب
صاروخ حوثي يقتل ويصيب أطفالا بمأرب
صاروخ حوثي يقتل ويصيب أطفالا بمأرب
اكتشف المزيد