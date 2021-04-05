نجمة برشلونة: فخورة بأصولي الجزائرية.. وأريد كتابة التاريخ في كتالونيا

أكدت خيرة حمراوي، نجمة فريق برشلونة للسيدات والمنتخب الفرنسي، فخرها بأصولها الجزائرية، وأنها تتوق إلى زيارة بلدها الأم في المستقبل، ولفتت إلى رغبتها في تحقيق لقب دوري أبطال أوروبا للنادي الكتالوني في النسخة الحالية وكتابة التاريخ معهم.

وتعد صاحب الأصول الجزائرية أبرز المواهب النسائية في كرة القدم الفرنسية، وبدأت مسيرتها في أكاديمية كليرفونتين، وهي أكاديمية مشهورة في فرنسا شهدت بدايات تييري هنري ولوران بلان وزين الدين زيدان، وارتدت قميص هينين بومون في الدرجة الأولى الفرنسية، ثم سانت إتيان، وساهمت في تحقيق اللقب الأول للنادي في 2011، وفي 2016 وقعت حمراوي لليون بعد خمسة مواسم مميزة بقميص باريس سان جيرمان، قبل أن تشد الرحال إلى برشلونة الإسباني في 2018.

وفي تصريحات لـ "العربية.نت" أكدت حمراوي أنها تتطلع إلى تحقيق لقب دوري أبطال أوروبا مع الفريق الكتالوني، بعد وصول برشلونة إلى نصف نهائي النسخة الحالية، وقالت: عندما تنضم إلى فريق جديد، يجب أن تقدم أفضل ما لديك، لذلك أشعر بأنه يجب علي فعل الكثير ومساعدة الفريق، وما أريد تحقيقه مع برشلونة هو الفوز بأول لقب دوري أبطال أوروبا للسيدات في تاريخ النادي، أريد الفوز معهم بأكبر عدد ممكن من الألقاب، ثم بعد ذلك الاعتزال ولدي الكثير من الأشياء التي أريد تحقيقها بعد نهاية مسيرتي كلاعبة.

وحول بداية تعلقها بكرة القدم، ذكرت صاحبة الرقم 10 في برشلونة: بدأ شغفي مع اللعبة الشعبية الأولى وأنا في الثانية من عمري، لذا كانت كرة القدم قدري بالفعل، دون أن يربطي بها أي شخص.

ومضت الفائزة بدوري أبطال أوروبا مرتين: في بداية مسيرتي، كانت كرة القدم مجرد اهتمام مؤقت بالنسبة لعائلتي، لم يوافق أشقائي على ممارستي لكرة القدم، لكنهم دعوني ألعب على أي حال، وما زالت والدتي تدعمني بشكل متواصل.

وواصلت: عندما أجد الوقت المناسب سأذهب إلى الجزائر لزيارة أقاربي، بالنسبة للجماهير في الجزائر، فمن المدهش أن يلعب جزائري لنادي برشلونة، وأؤكد أنني لم أجد صعوبة على الإطلاق في تحقيق طموحاتي كامرأة فرنسية من أصل جزائري.

وأشارت لاعبة خط الوسط إلى أنها تعمل جاهدة من أجل العودة إلى قائمة المنتخب الفرنسي للسيدات بعد استبعادها في الفترة الأخيرة، وأبانت: لا يوجد سبب محدد لعدم تواجدي في القائمة الأخيرة، أعتقد أنها اختيارات المدرب وعلي احترامها وأن أواصل العمل.

وأوضحت أنها تعمل دائما على مشاهدة كبرى البطولات العالمية في إنجلترا وإسبانيا وفرنسا إضافة إلى ألمانيا، وأن قدوتها في الملاعب هم الثنائي المعتزل، الإيطالي أندريه بيرلو، المدرب الحالي ليوفنتوس، والإسباني تشافي، المدير الفني للسد القطري.

وفي ختام حديثها، وجهت خيرة حمراوي رسالة إلى الرياضيات العربيات، قائلة: في الحياة يجب أن تحافظ على قيمك وألا تستسلم، وأن تؤمن بفرصتك دائما حتى النهاية دون أن تندم على أي شيء، إذا كان هناك من يحب كرة القدم وتريد اللعب، فيمكنها تحقيق أحلامها، الزمن يمر بسرعة ولا يوجد وقت للندم على عدم تحقيق طموحاتنا.