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"المناوبة" سلاح غوارديولا للحفاظ على حلم "الرباعية"

غوارديولا
بيب إلى جانب البلجيكي كيفن دي بروين

"المناوبة" سلاح غوارديولا للحفاظ على حلم "الرباعية"

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مانشستر - رويترز

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أكد بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم أن سياسة التناوب ستكون أساسية إذا أراد فريقه امتلاك أي فرصة في الفوز بأربعة ألقاب هذا الموسم.

ولم يسبق لأي ناد إنجليزي الفوز بالدوري ومسابقتي الكأس المحليتين ودوري أبطال أوروبا في الموسم نفسه لكن سيتي ما زال في طريقه لتحقيق ذلك، إذ يتصدر فريق غوارديولا ترتيب الدوري الممتاز برصيد 14 نقطة ويستضيف بروسيا دورتموند في ذهاب دور الثمانية لدوري الأبطال يوم الثلاثاء.

كما يواجه تشيلسي في قبل نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي ويلتقي مع توتنهام هوتسبير في نهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزية في وقت لاحق من الشهر الحالي.

وأبلغ غوارديولا موقع النادي على الإنترنت بعد فوز سيتي 2-صفر على مضيفه ليستر سيتي يوم السبت: أتبع سياسة التناوب لأن ليس من الممكن اللعب كل يوم. إنهم بشر وليسوا ماكينات، لا يمكنك الفوز بكل البطولات في هذا العام بدون جماهير في ظل بدء الموسم متأخرا والانتهاء منه مبكرا بدون وجود تناوب بين اللاعبين.

وتابع: لا يوجد أسبوع واحد راحة. لا يوجد لاعب يمكنه أن يفعل ذلك وأن يكون مستعدا لكل مباراة. ولذلك أتبع سياسة التناوب.

ويلتقي سيتي مع ليدز يونايتد في الدوري يوم السبت القادم بعد مواجهة دورتموند.

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