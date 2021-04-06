أنشيلوتي: أحلام إيفرتون الأوروبية ما زالت حية

لم يفقد كارلو أنشيلوتي مدرب إيفرتون الأمل في التأهل إلى بطولة أوروبية الموسم المقبل رغم التعادل المحبط 1-1 مع كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يوم الاثنين.



وسجل خاميس رودريغيز لاعب وسط إيفرتون بعد عودته عقب غياب ستة أسابيع بسبب الإصابة، لكن بالاس انتزع التعادل عن طريق هدف قرب النهاية من ميشي باتشواي.



وترك التعادل إيفرتون ثامنا وله 47 نقطة وبفارق أربع نقاط عن تشيلسي خامس الترتيب الذي خاض مباراة واحدة إضافية.



وقال أنشيلوتي للصحفيين: أعتقد أننا لا نزال نملك فرصة التأهل لأوروبا لأننا لا نزال في السباق ولدينا مباراة واحدة مؤجلة، لكن يجب أن نلعب بتركيز أكبر، فعندما تستحق الفوز يجب أن تفوز. سبب التعادل أننا لم نتمكن من قتل المباراة عندما جاءت الفرصة. حصلنا على الكثير من الفرص، كنا نستحق الفوز، وخسرنا نقطتين بسبب أخطائنا. لم نكن محظوظين.



ويعاني إيفرتون بشدة على أرضه حيث فاز مرة واحدة في آخر ثماني مباريات في ملعب "جوديسون بارك".