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إصابة الإيطالي بيرنارديسكي بفيروس كورونا

بيرنارديسكي يوفنتوس
فيدريكو انضم إلى قائمة المصابين في النادي الإيطالي

إصابة الإيطالي بيرنارديسكي بفيروس كورونا

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العربية.نت

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أعلن نادي يوفنتوس الإيطالي لكرة القدم، يوم الثلاثاء عن إصابة لاعبه فيدريكو بيرنارديسكي بفيروس كورونا المستجد "كوفيد -19".

وذكر النادي الإيطالي عبر موقعه الرسمي، أنه أجرى على لاعبيه الفحوص المنصوص عليها في البروتوكول، وأثناء ذلك ثبت إصابة بيرنارديسكي بكورونا بعدما جاءت عينته إيجابية، إذ يخضع للعزل حاليا بعد ثبوت إصابته بكورونا ولكن لم تظهر عليه أي اعراض.

وتأتي إصابة بيرنارديسكي بكورونا، ليصبح اللاعب الثالث في صفوف الفريق الذي تأتي عينته إيجابية، بعد إصابة كل من ليوناردو بونوتشي وديميرال بالعدوى خلال مشاركتهما مع منتخبي بلادهما إيطاليا وتركيا في تصفيات كأس العالم الأسبوع الماضي.

ويحتل يوفنتوس المركز الرابع برصيد 56 نقطة في ترتيب الدوري الإيطالي .

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