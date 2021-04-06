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الاتحاد الألماني يتمسك باستمرار لوف حتى بطولة أوروبا

يواخيم لوف
لوف سيرحل عن منصبه الصيف المقبل

الاتحاد الألماني يتمسك باستمرار لوف حتى بطولة أوروبا

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برلين - د ب أ

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كشف الاتحاد الألماني لكرة القدم أنه لا يفكر في الاستغناء عن يواخيم لوف المدير الفني للمنتخب الأول قبل الموعد المنتظر لرحيله عن المنصب، وذلك رغم الهزيمة الكارثية أمام منتخب مقدونيا الشمالية 1 - 2 في التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022.

وقال فريتز كيلر رئيس الاتحاد الألماني في تصريحات نشرتها صحيفة بيلد الألمانية عبر موقعها على الإنترنت يوم الثلاثاء: المباراة المخيبة للآمال أمام مقدونيا الشمالية لن تغير جدولنا الزمني، وأعلنا بوضوح منذ البداية أننا سيكون لدينا مدرب جديد مع استئناف تصفيات كأس العالم في سبتمبر، ولن نعلق على العملية الجارية حاليا.

وكان لوف قد أعلن في مارس الماضي أنه سيرحل عن تدريب المنتخب الألماني عقب كأس أوروبا التي تأجلت من العام الماضي إلى العام الجاري.

ورغم الهزيمة المحرجة أمام منتخب مقدونيا الشمالية، واصل أوليفر بيرهوف مدير الاتحاد الألماني دعمه ليواخيم لوف، إذ قال: يتمتع يواخيم بالكفاءة والخبرة لقيادة المنتخب بشكل ناجح في كأس أوروبا . لوف متحمس للغاية لتحقيق النجاح في آخر بطولة له كمدرب للمنتخب.

وفي مباراة مقدونيا الشمالية، تلقى المنتخب الألماني أول هزيمة له في تصفيات كأس العالم خلال نحو 20 عاما.

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