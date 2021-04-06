الحكومة الإيطالية تسمح للجماهير بحضور البطولة أوروبا

كشف الاتحاد الإيطالي لكرة القدم في بيان يوم الثلاثاء أن الحكومة الإيطالية قررت السماح لجماهير بحضور مباريات في الملعب الأولمبي في روما خلال بطولة أوروبا صيف العام الجاري.



وقال غابرييلي غرافينا رئيس الاتحاد الإيطالي: أبلغنا روبرتو سبيرانتسا وزير الصحة بأن مستشاري الصحة في الحكومة سيبحثون أفضل السبل للسماح للجماهير بحضور مباريات في الملعب الأولمبي في روما في يونيو خلال بطولة أوروبا.



وستتقابل تركيا وإيطاليا في مباراة افتتاح بطولة أوروبا في روما في 11 يونيو.



وتأجلت البطولة من العام الماضي بسبب وباء كوفيد-19 وطلب الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا) من الدول 12 المستضيفة للبطولة التقدم بخططها للسماح للجماهير بالحضور بحلول بداية أبريل.