الوحدة يصطدم بالقوة الجوية العراقي في "الملحق الآسيوي"

يبحث الوحدة السعودي عن مقعدٍ له في دور المجموعات، حينما يستضيف نظيره القوة الجوية العراقي يوم الأربعاء، في المواجهة التي يحتضنها استاد مدينة الملك عبدالعزيز بمكة المكرمة، في مباراة الملحق المؤهلة لدور المجموعات بدوري أبطال آسيا، يوم الأربعاء.

وستكون هذه المشاركة هي الأولى آسيوياً للوحدة حيث لم يسبق له المشاركة في أي بطولة آسيوية بكافة مسمياتها.

ويأمل الوحدة أن يعوض إخفاقه محلياً بخطف بطاقة التأهل التي ستكون إنجازاً تاريخياً للفريق الذي حقق المركز الرابع في الدوري السعودي الموسم الماضي.

وعانى الوحدة كثيراً في الدوري، حيث يصارع الفريق على البقاء خاصة بعد نتائجه السيئة في آخر 6 مباريات والتي خسرها جميعاً ليتراجع للمركز 14 برصيد 27 نقطة وبفارق 3 نقاط عن ضمك صاحب المركز قبل الأخير.

وسيبدأ اليوناني جورجوس دونيس مدرب الوحدة مشواره مع الفريق في المواجهة الآسيوية، حيث أتى خلفاً للبرتغالي إيفو فييرا المقال من منصبه لسوء النتائج.

ووقع اختيار الجهاز الفني بالوحدة على الرباعي الأجنبي المالي يوسف نياكاتي والأسترالي ديمتري بتراتوس والإسباني ألبرتو بوتيا والبرازيلي أنسيلمو دي مورايس.

وفي المقابل يبحث فريق القوة الجوية العراقي عن مواصلة تألقه هذا الموسم والوصول إلى دور المجموعات لدوري أبطال آسيا.

وسبق للقوة الجوية المشاركة في المسابقات الآسيوية خمس مرات سابقة كانت في أعوام 99 و2004 و2006 و2008 و2019.

وقدّم القوة الجوية أداءً مميزاً هذا الموسم بقيادة مدربه أيوب أوديشو حيث يتصدر الفريق ترتيب الدوري العراقي برصيد 59 وبفارق 10 نقاط عن أقرب ملاحقيه الشرطة وقبل ختام المسابقة بـ12 مرحلة.