بينيتيز: غياب الجماهير سيفيد ريال مدريد أمام ليفربول

يرى رافائيل بينيتيز أن ريال مدريد سيستفيد بشكل أكبر من ليفربول من غياب المشجعين خلال مباراتي دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم هذا الشهر.



ويلعب ليفربول مع ريال في إسبانيا يوم الثلاثاء قبل أن يلتقي الفريقان إيابا الأسبوع المقبل في ملعب أنفيلد الذي شهد معاناة بطل إنجلترا هذا الموسم في الدوري المحلي الممتاز في ظل إقامة المباريات دون مشجعين بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.



وقال بينيتيز، الذي تولى قيادة ليفربول خلال الفترة 2004-2010 كما قضى فترة قصيرة في تدريب ريال، إنه من المهم للفريق الإنجليزي هز شباك منافسه الإسباني في مباراة الذهاب.



وكتب بينيتيز في عمود بصحيفة "التايمز" البريطانية: إذا فعل ذلك، سيضطر ريال إلى الهجوم في المباراة الثانية في أنفيلد، وحينها ستظهر ثغرات في خط الدفاع".



وأضاف: عندما كنت مدربا لليفربول في موسم 2008-2009 ذهبنا إلى برنابيو وفزنا 1-صفر. كنا ندرك أن المباراة التالية في أنفيلد ستكون مهمة بوجود المشجعين. ضغطنا من الدقيقة الأولى وسجلنا مبكرا قبل أن نفوز 4-صفر. غياب المشجعين سيساعد ريال هذه المرة.



ويعتقد بينيتيز أن مفتاح المباراة سيتمثل في إيقاع اللعب، وزاد المدرب الإسباني: إذا نجح ليفربول في اللعب بشراسة في منتصف الملعب فإنه سيجعل الأمور صعبة على ريال الذي من المعتاد ألا يهاجم مع سرعة ليفربول.



وأضاف: يتحلى ريال بالدقة في التمرير وسيحاول الاحتفاظ بالكرة، لكنه إذا وصل إلى الثلث الأخير سيكون بوسعه أن يكون خطيرا لأنه يستطيع التسجيل بطرق مختلفة.