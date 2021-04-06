توخيل يرفض معاقبة روديغر وكيبا

أشاد توماس توخيل مدرب تشيلسي المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يوم الثلاثاء بالمدافع أنطونيو روديغر والحارس كيبا أريزابالاغا لتجاوزهما الخلاف بينهما عقب مشادة في المران يوم الأحد.



وطُرد المدافع الألماني الدولي روديغر من المران بعد اشتباكه مع الحارس الإسباني عقب كرة مشتركة، وتعين على زملائهما الفصل بينهما.



وقال توخيل إن الواقعة كانت خطيرة لكن روديغر وكيبا لن يعاقبا. وأبلغ مؤتمرا صحفيا :نجحنا في تهدئة الموقف على الفور. هذه الأمور قد تحدث لأن الجميع يتنافسون بقوة في المران. تمكن الاثنان من تصفية الأجواء ولا يوجد شيء الآن. نجحا في حل الأمور بطريقة أمينة. وبخصوص هذه الواقعة، لن يكون هناك عقاب.



وانتهت مسيرة تشيلسي الخالية من الهزائم في 14 مباراة متتالية بجميع المسابقات تحت قيادة توخيل يوم السبت بهزيمته الثقيلة 5-2 على يد وست بروميتش ألبيون.



لكن المدرب الألماني أكد أن لا مجال للقلق قبل مواجهة بورتو في ذهاب دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا غدا الأربعاء.



وأضاف توخيل : تلقينا صفعة قوية على وجهنا، وكان هذا مطلوبا لنتذكر صعوبة الاستمرار في الانتصارات. لدي شعور بأن بوسعنا تجاوز بورتو لكن المواجهة ستكون صعبة. يملكون خبرة كبيرة، لكننا أقوياء بما يكفي ونؤمن بقدراتنا.



وأكد توخيل أن الجناح كريستيان بوليسيك سيكون في قائمة المباراة بعد تعرضه لمشكلة في عضلات الفخذ الخلفية أمام وست بروميتش، بينما لن يستطيع لاعب الوسط نجولو كانتي سوى الجلوس على مقاعد البدلاء.