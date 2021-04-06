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رايس يتعرض إلى إصابة ويغيب عن وست هام

رايس أوديغارد وست هام أرسنال
رايس أحد العناصر الأساسية في تشكيلة وست هام

رايس يتعرض إلى إصابة ويغيب عن وست هام

متابع الغاء المتابعة

لندن - رويترز

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أعلن وست هام يونايتد المتألق في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم أن لاعب الوسط ديكلان رايس سيغيب لفترة بسبب تعرضه لإصابة في أربطة الركبة خلال وجوده مع منتخب إنجلترا.

وأصيب اللاعب البالغ عمره 22 عاما قرب نهاية مباراة انتهت فوز إنجلترا 2-1 على بولندا في تصفيات كأس العالم في استاد ويمبلي يوم الأربعاء الماضي لكنه استكمل اللقاء.

وغاب رايس عن فوز وست هام 3-2 على وولفرهامبتون واندرارز يوم الاثنين، وهي أول مباراة في الدوري يغيب عنها طوال الموسم الجاري، بينما ذكرت تقارير إعلامية أنه قد يغيب لحوالي شهر واحد.

وقال ريتشارد كولينغ رئيس الجهاز الطبي في وست هام: لقد أصيب في كرة مشتركة عادية لكن لسوء الحظ تحدث هذه الأمور في كرة القدم.

وكان رايس من العناصر المؤثرة بشكل إيجابي في تحول وست هام هذا الموسم، حيث صعد النادي إلى المركز الرابع وقدم عروضا قوية.

وحمل رايس أيضا شارة القيادة خلال غياب القائد مارك نوبل، وأبدى ديفيد مويز مدرب وست هام إحباطه بسبب فقدان خدمات اللاعب، إذ قال: نحن ندرك أننا نفتقد لاعبا مهما لكن الفريق يلعب بشكل رائع حقا هذا العام. هذا يمنح الفرصة للآخرين، ونأمل أن نملك اللاعبين القادرين على تعويضه.

ويتأخر وست هام بأربع نقاط عن ليستر سيتي صاحب المركز الثالث وسيملك فرصة لتقليص الفارق عندما يستضيف فريق المدرب بريندان روجرز يوم الأحد المقبل.

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