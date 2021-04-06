غوارديولا: الألمان أحق مني بتدريب منتخبهم

اعتبر بيب غوارديولا المدير الفني لنادي مانشستر سيتي الإنجليزي لكرة القدم، أن المدربين في ألمانيا أحق منه بخلافة يواخيم لوف في تدريب المنتخب الألماني.



وفي معرض رده على سؤال عن إمكانية أن يصبح هو المدير الفني القادم للمانشافت، قال الإسباني لخدمة البث المباشر "دي إيه زد إن": ألمانيا تمتلك مدربين ممتازين، وهم يستحقون أكثر مني بكثير أن يصبح أحدهم مدربا للمنتخب الألماني.



وأبدى غوارديولا إعجابه بمدربي كرة القدم الألمان وقال: إذا كنت تعلمت شيئا خلال فترة وجودي في ألمانيا وهو ما ترسخ هنا في انجلترا فهو جودة المدربين الألمان يورغن كلوب وهانزي فليك وتوماس توخيل ويوليان ناغلسمان وماركو روزه ورالف رانغيك ولوتار ماتيوس وديتمار هامان وكثيرون آخرون يمكنهم القيام بهذه الوظيفة.



وقضى غوارديولا ثلاثة أعوام من مسيرته مدربا لنادي بايرن ميونخ الألماني بين عامي 2013 وحتى 2016 فاز بلقب مسابقة الدوري فيها جميعها.