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فليك يرفض التعليق حول تقارير رحيل بواتينغ

بواتينغ هالاند
عقد جيروم مع النادي البافاري ينتهي بنهاية الموسم الجاري

فليك يرفض التعليق حول تقارير رحيل بواتينغ

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ميونخ - د ب أ

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أبدى المدير الفني لنادي بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم، هانزي فليك، ردة فعل متحفظة على تقارير تحدثت عن صدور قرار بالاستغناء عن مدافع الفريق، جيروم بواتينغ، بحلول نهاية الموسم.

وقبل المواجهة بين بايرن وباريس سان جيرمان في ذهاب دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا الأربعاء، قال فليك: لست أدري إن كان يجب علي أن أعلق على كل شيء موجود في وسائل الإعلام، ببساطة سأدع الأمر على ما هو عليه، وسيتضح خلال الأسابيع المقبلة إن كان هذا صحيحا أم لا.

وكان تقرير لمجلة "كيكر" الألمانية الرياضية أفاد بافتراق الطرق بين لاعب المنتخب الألماني السابق والنادي البافاري، في الصيف المقبل.

وانتقل بواتينغ (32 عاماً) في صيف عام 2011 إلى بايرن قادما من مانشستر سيتي الإنجليزي، ويرتبط معه بعقد ينتهي في 30 يونيو المقبل.

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