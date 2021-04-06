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كلوب: لانسعى للثأر من ريال مدريد

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كلوب مدرب ليفربول

كلوب: لانسعى للثأر من ريال مدريد

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برشلونة - رويترز

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ذكر يورغن كلوب مدرب ليفربول إن فريقه ليس في مهمة ثأرية عندما يزور ريال مدريد الثلاثاء في ذهاب دور الثمانية بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم وسيركز فقط في الاقتراب خطوة أخرى من لقبه السابع بالمسابقة.

وفاز ريال 3-1 على ليفربول في آخر مواجهة بينهما في نهائي 2018 لكن غطى على النتيجة التحام سيرجيو راموس مع محمد صلاح ليتسبب في إصابة المهاجم المصري وخروجه من الملعب باكيا.

وأقر كلوب بأن المواجهة تعيد إليه ذكريات مباراة كييف لكنه أبلغ اللاعبين بالتعامل معها مثل أي مباراة أوروبية بأدوار خروج المغلوب.

وأبلغ مؤتمرا صحفيا يوم الاثنين : الحافز لدي في أعلى مستوى لأننا نلعب في دوري الأبطال ونريد الانتقال للدور المقبل ونواجه ريال مدريد.

وأضاف : كانت ليلة غريبة لكن مر وقت طويل ولا يمكن أن استعيد نفس مشاعر الغضب لذا لن أحاول ذلك بل أسعى لإعداد فريقي للمباراة لإظهار براعتنا في موسم غريب وصعب. لسنا في مهمة للثأر. هذه هي الحياة ولا أؤمن كثيرا بالثأر لكن سيكون من الرائع اجتياز المواجهة.

وقال كلوب إنه مستمتع بمواجهة العقلية الهجومية لريال مدريد وإن فريقه يقبل بدور المتحدي قبل اللقاء في استاد ألفريدو دي ستيفانو.

وواصل : سمعت من الجميع بالخارج أن ريال مدريد هو المرشح للفوز ولا توجد مشكلة في ذلك. اعتادوا على هذا الدور ولا توجد مشكلة في أن نلعب دور المتحدي.

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