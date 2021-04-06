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كوتينيو يخضع لعملية جراحية جديدة

كوتينيو
كوتينيو غاب عن الملاعب منذ ديسمبر الماضي

كوتينيو يخضع لعملية جراحية جديدة

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برشلونة - د ب أ

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أعلن نادي برشلونة الإسباني لكرة القدم صباح يوم الثلاثاء عن إجراء لاعبه البرازيلي فيليبي كوتينيو لجراحة ناجحة في غضروف الركبة اليسرى وذلك تحت إشراف الطاقم الطبي لناديه.

وأوضح برشلونة عبر موقعه الرسمي أن كوتينيو لن يكون جاهزا للمشاركة مع الفريق حتى يكمل عملية تعافيه.

وكان كوتينيو قد تعرض للإصابة يوم 29 ديسمبر الماضي أمام ايبار في ملعب "كامب نو" ضمن منافسات الدوري الإسباني.

وسجل اللاعب البرازيلي 24 هدفا في 90 مباراة خاضها مع الفريق منذ انضمامه إليه قادما من ليفربول الإنجليزي في عام 2018، ثلاثة منها في الموسم الحالي.

ويحتل برشلونة المركز الثاني في ترتيب الدوري الإسباني برصيد 65 نقطة بفارق نقطة خلف أتلتيكو مدريد متصدر الترتيب، كما أن الفريق سيكون على موعد مع غريمه التقليدي ريال مدريد يوم السبت المقبل ضمن منافسات المرحلة 30 من المسابقة.

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