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كورونا يضرب فاران.. ويحرمه من مباراتي ليفربول وبرشلونة

برشلونة ريال مدريد آرثر فاران
فاران في مباراة سابقة أمام برشلونة

كورونا يضرب فاران.. ويحرمه من مباراتي ليفربول وبرشلونة

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العربية.نت

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أعلن ريال مدريد حامل لقب دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم أن مدافعه رفائيل فاران أصيب بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" ليغيب بذلك عن ذهاب دور الثمانية في دوري أبطال أوروبا أمام ليفربول يوم الثلاثاء.

ويخوض ريال مدريد بطل أوروبا 13 مرة مباراة ليفربول بدون مدافعيه الأساسيين ومن المتوقع أن يغيبا أيضا عن لقاء الإياب باستاد أنفيلد في 14 أبريل مع استمرار ابتعاد القائد سيرجيو راموس بسبب الإصابة، وكذلك مواجهة قمة الدوري الإسباني التي ستجمعه مع غريمه التقليدي برشلونة يوم السبت.

ومن المنتظر أن يشرك المدرب زين الدين زيدان الإسباني ناتشو فرنانديز بجانب البرازيلي إيدر ميليتاو في قلب الدفاع في مباراة ليفربول، وهي إعادة لنهائي دوري الأبطال عام 2018 الذي فاز به ريال مدريد 3-1.

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