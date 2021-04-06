كومان: برشلونة قادر على الفوز بـ"النهائيات التسعة"

أكد رونالد كومان مدرب برشلونة أن فريقه يملك الإمكانات اللازمة للفوز بمبارياته التسع المتبقية من أجل حصد لقب دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم، وذلك عقب الانتصار بصعوبة 1-صفر على ريال بلد الوليد يوم الاثنين.



ولم يكن برشلونة في أفضل حالاته لكن تسديدة من عثمان ديمبلي في الوقت بدل الضائع ضمنت للفريق انتصاره السادس على التوالي في الدوري، ليتقلص الفارق مع أتلتيكو مدريد المتصدر إلى نقطة واحدة قبل تسع جولات من النهاية.



وقال كومان للصحافيين: الفريق قادر على الفوز بالمباريات المتبقية لكن هذه المباراة تمثيل تذكيرا بأنه يجب أن نكون دائما في أفضل حالاتنا ويجب أن نكون حاسمين، لم نكن في حالة جاهزية تامة وربما يعود السبب إلى التوقف الدولي، لكن إذا عدنا إلى ما كنا عليه قبل ذلك، سيكون بوسعنا الفوز بكل مبارياتنا المتبقية.



وتعرض برشلونة لتحذير مبكر عندما وضع كينان كودرو مهاجم بلد الوليد الكرة برأسه في العارضة، كما نجا فريق المدرب كومان من احتساب ركلة جزاء ضده بعد مراجعة حكم الفيديو المساعد بسبب لمسة يد من جوردي ألبا في الشوط الثاني، واستفاد من قرار حاسم آخر عندما خرج أوسكار بلانو لاعب بلد الوليد مطرودا قبل 11 دقيقة من النهاية.



وزاد كومان: لم نبدأ بشكل رائع لكن تحسن مستوانا في الشوط الثاني. غيرنا أسلوبنا وأجرينا بعض التغييرات وكنا أفضل، يجب الإشادة بالفريق بسبب عقلية اللاعبين في البحث باستمرار عن النقاط الثلاث. كانت مباراة صعبة جدا ولم نكن في أفضل مستوياتنا لكن أحيانا يجب أن تعرف كيف تعاني وفي النهاية حققنا فوزا مستحقا.



ويلعب برشلونة في ضيافة غريمه ريال مدريد ثالث الترتيب يوم السبت، وسيستطيع الفائز بالقمة أن يتصدر الدوري ولو بشكل مؤقت وقبل أن يحل أتلتيكو ضيفا على ريال بيتيس في اليوم التالي.



وأضاف كومان: كان من المهم الفوز الليلة. نحن خلف أتلتيكو بنقطة واحدة ونتقدم على مدريد. نحن في مرحلة حاسمة في السباق على اللقب وسيكون الأمر مثيرا حتى النهاية.