مانشستر سيتي يخسر 126 مليوناً جرّاء أزمة كورونا

كشف نادي مانشستر سيتي متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يوم الثلاثاء أنه تكبد خسائر صافية قدرها 126 مليون جنيه إسترليني (175 مليون دولار) عن موسم 2019-2020 بعد أن تضرر كثيرا جراء جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".



وتراجعت الإيرادات بنسبة 11 في المئة إلى 478.4 مليون جنيه إسترليني خلال موسم 2019-2020 بعد أن توقف النشاط في مارس قبل أن يتم استئنافه بدون جماهير في يونيو.



وجاءت الخسائر نتيجة تراجع إيرادات أيام المباريات والبث التلفزيوني بينما تسببت النهاية المتأخرة للموسم الماضي في نقل حسابات ربع مباريات الفريق تقريبا في الدوري الممتاز والمراحل الأخيرة في دوري الأبطال وكأس الاتحاد لحسابات العام المقبل.



وتأجلت أيضا إيرادات مبيعات لاعبين مثل صفقة انتقال ليروي ساني إلى بايرن ميونخ مقابل 45 مليون يورو (53 مليون دولار) ولن تظهر أيضا في حسابات موسم 2019-2020.



لكن النادي توقع أن يحقق أرباحا في موسم 2020-2021 بعد احتساب الإيرادات المؤجلة وتراجع حدة الوباء، وقال الرئيس التنفيذي فيران سوريانو: حسابات 2019-2020 منعزلة، وليست أفضل تمثيل لواقع الموسم، وسنحصل على صورة مالية أفضل في نهاية موسم 2020-2021 عندما يتم الجمع بين الموسمين وتحليلهما في ظل وباء كورونا.



في المقابل حقق تشيلسي أرباحا قدرها 32.5 مليون جنيه إسترليني في العام المالي الأخير بينما أعلن منافسه في شمال لندن نادي أرسنال عن خسائر قدرها 47.8 مليون جنيه.