هولندا تسمح للجماهير بالعودة إلى الملاعب

كشف الاتحاد الهولندي لكرة القدم يوم الثلاثاء إنه سيسمح للجماهير بالعودة للملاعب لمشاهدة مباريات الدوري في وقت لاحق الشهر الحالي.



وستقام مباريات الدرجتين الأولى والثانية بين 23 و25 أبريل الحالي بحضور جماهير وفقا لضوابط محددة، مع ترك حرية تحديد عدد الجماهير لكل مباراة للسلطات المحلية.



ومن المرجح أن يتم السماح بحضور نحو 7500 متفرج لمباراة قمة الدوري بين أياكس أمستردام وألكمار يوم الأحد 25 أبريل الحالي في أمستردام أرينا، حيث استضافت هولندا منتخب لاتفيا في تصفيات كأس العالم 2022 الشهر الماضي أمام خمسة آلاف متفرج خضعوا لدراسة برعاية الدولة لسلوكهم خلال جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" ويمكن لإجمالي 6500 متفرج حضور مباراة فينوورد وفيتيس أرنهيم في اليوم ذاته.



وأبلغ إريك جود مدير الاتحاد الهولندي الصحافيين: نحن على اتصال وثيق بالحكومة بشأن عودة الجماهير للملاعب واغتنام الفرص والإمكانيات التي يمكن أن تسرع هذه العملية، بعد التجارب الأخيرة، هذه خطوة جيدة وجديدة: لأول مرة ستحضر الجماهير كافة مباريات الدوري.



ويجب على الجماهير التي تريد مشاهدة المباريات من الملاعب أن يكون اختبارها سلبيا لفيروس كورونا قبل 24 ساعة من المباراة. مع الحفاظ على مسافة 1.5 متر بين كل متفرج في المدرجات.



ومن المتوقع أن يُسمح للجماهير باستمرار حضور المباريات حتى الجولات الأخيرة من الدوري في مايو المقبل، لكن لم يتم اتخاذ قرار بهذا الشأن بعد.