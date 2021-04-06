وست هام يهزم وولفرهامبتون وينضم لرباعي المقدمة

تقدم فريق وست هام يونايتد للمركز الرابع بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بفوزه على مضيفه وولفرهامبتون 3 - 2 يوم الاثنين في المرحلة الثلاثين.

وفي مباراة أخرى بالمرحلة ذاتها فرض فريق كريستال بالاس التعادل الإيجابي 1 - 1 على مضيفه إيفرتون.

وعلى ملعب مولينيو، جاءت الأهداف الثلاثة لوست هام في الشوط الأول وحملت توقيع جيسي لينغارد وبابلو فورنالس وجارود بوين في الدقائق السادسة و14 و38.

ورد لياندير ديندونكير وفابيو سيلفا بهدفين لوولفرهامبتون في الدقيقتين 44 و68.

ورفع وست هام رصيده إلى 52 نقطة في المركز الرابع بفارق نقطة واحدة عن تشيلسي صاحب المركز الخامس ويتفوق بثلاث نقاط على توتنهام وليفربول.

وتوقف رصيد وولفرهامبتون عند 35 نقطة في المركز الرابع عشر.

ويتصدر مانشستر سيتي جدول الترتيب برصيد 74 نقطة بفارق 14 نقطة عن مانشستر يونايتد الوصيف ويحل ليستر سيتي في المركز الثالث برصيد 56 نقطة.

وعلى ملعب جوديسون بارك ، تقدم الكولومبي خيمس رودريغيز بهدف لإيفرتون في الدقيقة 56 لكن البلجيكي ميشي باتشواي أدرك التعادل لكريستال بالاس قبل أربع دقائق من النهاية.

ورفع إيفرتون رصيده إلى 47 نقطة في المركز الثامن مقابل 38 نقطة لكريستال في المركز الثاني عشر.