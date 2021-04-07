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الاتحاد الإسباني يحقق مع لاعب قادش بعد مزاعم العنصرية

كادش فالنسيا
فالنسيا انسحب من المباراة قبل العودة إليها

الاتحاد الإسباني يحقق مع لاعب قادش بعد مزاعم العنصرية

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مدريد - رويترز

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أكد الاتحاد الإسباني لكرة القدم أنه فتح تحقيقا مع خوان كالا مدافع قادش بعد اتهامه بتوجيه إساءة عنصرية للاعب فالنسيا مختار دياكابي في مباراة بالدوري المحلي يوم الأحد.

ولم يقدم الاتحاد الإسباني المزيد من التفاصيل حول التحقيق أو متى سيعلن قراره.

ودعا دياكابي يوم الثلاثاء إلى معاقبة كالا بسبب الإساءة العنصرية التي ينفيها المدافع الإسباني.

وقال كالا (31 عاما) في مؤتمر صحافي يوم الثلاثاء إنه قال لدياكابي "اتركني وشأني" خلال انتصار قادش 2-1 على فالنسيا، مضيفا أن المدافع الفرنسي أساء ترجمة ما قاله.

وغادر لاعبو فالنسيا الملعب وأرادوا الانسحاب من المباراة لكن استأنفوا اللعب في نهاية المطاف بدون دياكابي الذي طلب التغيير.

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