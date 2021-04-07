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إنتر يواصل انتصاراته.. ويوفنتوس يفلت من كمين نابولي

احتفال لاعبي إنتر ميلان

إنتر يواصل انتصاراته.. ويوفنتوس يفلت من كمين نابولي

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روما - د ب أ

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اجتاز إنتر إحدى العقبات الهامة في مشواره نحو استعادة لقب الدوري الإيطالي لكرة القدم، بعدما حقق فوزا ثمينا 2 - 1 على ضيفه ساسولو يوم الأربعاء في مباراة مؤجلة من المرحلة الثامنة والعشرين للمسابقة.

واستعاد يوفنتوس نغمة الانتصارات التي غابت عنه في المرحلتين الماضيتين، بفوزه الصعب 2 - 1 على ضيفه نابولي في لقاء مؤجل من المرحلة الثالثة للبطولة.

وواصل إنتر، الذي حقق انتصاره العاشر على التوالي في البطولة، تحليقه في الصدارة، بعدما رفع رصيده إلى 71 نقطة، بفارق 11 نقطة كاملة أمام أقرب ملاحقيه ميلان، قبل تسع مراحل على نهاية الموسم، في حين تجمد رصيد ساسولو، الذي حقق فوزا وحيدا في لقاءاته السبعة الأخيرة، عند 40 نقطة في المركز التاسع.

وبادر إنتر بالتسجيل عبر نجمه البلجيكي روميلو لوكاكو في الدقيقة العاشرة، قبل أن يضيف زميله الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز الهدف الثاني في الدقيقة 67، فيما تكفل الإيفواري حامد جونيور تراوري، بإحراز هدف ساسولو الوحيد في الدقيقة 85.

ويطمح إنتر لاستعادة البطولة التي غابت عن خزائنه منذ موسم 2009 - 2010.

من جانبه، أفلت يوفنتوس من فخ ضيفه نابولي، بعدما انتزع فوزا صعبا عليه 2 - 1، ليثأر من خسارته صفر - 1 أمام الفريق ذاته في لقاء الفريقين الذي جرى في فبراير الماضي.

وافتتح يوفنتوس التسجيل مبكرا عن طريق نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو في الدقيقة 13، ثم أضاف زميله الأرجنتيني البديل باولو ديبالا الهدف الثاني في الدقيقة 67.

وسجل لورينزو إنسيني هدف نابولي الوحيد في الدقيقة 90 من ركلة جزاء.

وارتفع رصيد يوفنتوس، الذي صالح جماهيره التي شعرت بخيبة أمل عقب خسارته من بينفينتو وتعادله مع تورينو في المرحلتين الماضيتين، إلى 59 نقطة في المركز الثالث، في حين توقف رصيد نابولي عند 56 نقطة في المركز الخامس.

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