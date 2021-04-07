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دفاع أرسنال يتعرض إلى ضربة موجعة

تيرني أرسنال
تيرني خرج من مباراة ليفربول مصاباً

دفاع أرسنال يتعرض إلى ضربة موجعة

متابع الغاء المتابعة

لندن - رويترز

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أعلن أرسنال المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يوم الأربعاء أن الظهير الأيسر كيران تيرني سيغيب عن اللعب لفترة تتراوح بين أربعة وستة أسابيع بسبب إصابة بالركبة.

كما تحوم شكوك حول مشاركة لاعب الوسط مارتن أوديغارد أمام سلافيا براغ في دور الثمانية بالدوري الأوروبي يوم الخميس.

وقال أرسنال إن تيرني، الذي خرج اضطراريا قبل نهاية الشوط الأول خلال الخسارة 3-صفر من ليفربول مطلع الأسبوع، أصيب بتمزق في أربطة الركبة اليسرى، وأضاف في بيان: سيحتاج إلى جراحة ونأمل في عودة كيران للتدريبات بشكل كامل خلال فترة بين أربعة وستة أسابيع.

وأشار أرسنال إلى أن أوديغارد يعاني من "انزعاج بالكاحل الأيمن" منذ عودته من الفترة الدولية مع منتخب النرويج.

ويفتقد أرسنال جهود المدافع ديفيد لويز لمدة أسابيع عقب الخضوع لجراحة بالركبة.

وعاد بوكايو ساكا وإميل سميث رو للتدريبات بعد الغياب عن مواجهة ليفربول للإصابة كما أصبح غرانيت تشاكا جاهزا للعب.

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