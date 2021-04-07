سواريز يزيد متاعب أتلتيكو مدريد

سيغيب لويس سواريز مهاجم أتلتيكو مدريد نحو ثلاثة أسابيع عن الملاعب، بسبب إصابة عضلية، ما يمثل ضربة أخرى لسعي النادي للفوز بلقب دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم.



وتعرض سواريز، هداف أتلتيكو هذا الموسم برصيد 19 هدفا في الدوري، للإصابة خلال حصة تدريبية ليوم الأربعاء، ونشر النادي بعدها تقريرا طبيا يؤكد أنه تعرض لإصابة عضلية في ساقه اليسرى.



ولم يذكر بيان النادي المدة التي سيغيبها المهاجم القادم من أوروغواي، لكن وسائل إعلام إسبانية ذكرت أنه سيغيب ثلاثة أسابيع.



وكانت توجد شكوك بالفعل حول مشاركة المهاجم البالغ عمره 34 عاما أمام ريال بيتيس يوم الأحد المقبل خارج الديار، والآن سيغيب عن مواجهات الفريق خارج أرضه في الدوري أمام إيبار وهويسكا وأتليتيك بيلباو.



وستمنح إصابته الفرصة للمهاجم الفرنسي موسى ديمبلي، الذي انضم للنادي في يناير الماضي من أولمبيك ليون لكنه خاض 42 دقيقة فقط في الدوري ولم يبدأ أي مباراة.



وكان أتلتيكو يتفوق بفارق عشر نقاط في الصدارة قبل نهاية يناير الماضي، لكن تقلص الفارق إلى نقطة واحدة فقط يوم الاثنين بعد فوز برشلونة على ريال بلد الوليد 1-صفر، مستغلا خسارة فريق المدرب دييغو سيميوني 1-صفر في إشبيلية.



ويحتل ريال مدريد حامل اللقب المركز الثالث بفارق ثلاث نقاط عن جاره.



وسيغيب عن أتلتيكو أيضا أمام بيتيس ثاني هدافيه ماركوس يورينتي.