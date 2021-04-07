صلاح ثالث مصري يهز شباك ريال مدريد.. تعرف على من سبقه

سجل محمد صلاح أول أهدافه في شباك ريال مدريد يوم الثلاثاء ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، ليصبح ثالث لاعب مصري يهز شباك بطل أوروبا 13 مرة سابقة في مباراة رسمية.

وقلص النجم المصري خسارة فريقه إلى 2-1 في الدقيقة 51 من عمر المباراة، بعدما تقدم فينيسيوس جونيور وماركو أسينسيو بالنتيجة للفريق الإسباني الذي يخوض المباراة على أرضه، ليكون أول هدف له في مرمى ريال مدريد، علماً بأنه كان ضمن الفريق الي شارك في نهائي نسخة 2017-2018، لكنه خرج مبكراً بسبب الإصابة بعد تدخل شهير من سيرجيو راموس.



وقبل صلاح بحوالي 30 عاماً وتحديداً في موسم 1991-1992، سجل الظهير الأيمن إبراهيم حسن أول هدف رسمي للاعب مصري في شباك ريال مدريد، وذلك عندما كان لاعباً في نيوشاتل السويسري في مباراة ذهاب ثمن نهائي كأس الاتحاد الأوروبي "الدوري الأوروبي" حالياً.



وبعد هدف حسن بقرابة 9 أعوام، سجل النجم الشهير أحمد حسام "ميدو" ثاني هدف رسمي للاعب مصري في شباك الفريق الأبيض، وذلك في دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا نسخة 2003-2004.

وكان حينها ميدو لاعباً في فريق مارسيليا الفرنسي، إذ تقدم ريال مدريد بهدف لديفيد بيكهام، وعادل أحمد حسام النتيجة في الدقيقة 63، لكن النجم البرازيلي الشهير رونالدو أعاد التقدم لريال مدريد بتسجيله هدف الفوز.