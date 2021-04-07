لاعب أتلانتا ينضم إلى قائمة المصابين بكورونا في منتخب إيطاليا

أعلن أتالانتا المنافس في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم يوم الأربعاء إصابة لاعب الوسط ماتيو بيسينا بكوفيد-19 ليصبح سابع لاعب تتأكد إصابته بفيروس كورونا من تشكيلة منتخب إيطاليا منذ التوقف الدولي.



وقال النادي في بيان: لم تظهر على اللاعب أي أعراض وتم وضعه في العزل. بدأ النادي على الفور تفعيل كل الإجراءات الموجودة في البروتوكول وأبلغ السلطات المعنية.



وازداد عدد لاعبي منتخب إيطاليا الذين أصيبوا بفيروس كورونا بمعدل مثير للقلق هذا الأسبوع.



وتأتي إصابة بيسينا بعد نتائج إيجابية لفحوص ثنائي يوفنتوس فيدريكو برنارديسكي وليوناردو بونوتشي وثنائي باريس سان جيرمان أليساندرو فلورينتسي وماتيو فيراتي وحارس كالياري أليسيو كرانيو ولاعب فرايبورغ فينشنزو جريفو.



وتأكدت إصابة أربعة من أفراد الجهاز الفني للمنتخب الإيطالي بالفيروس يوم الأربعاء الماضي، بينما قال تورينو يوم الاثنين إن أحد لاعبيه أصيب أيضا بكوفيد-19.