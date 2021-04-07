مدرب دورتموند يحذّر غوارديولا قبل لقاء الأسبوع المقبل

حذر إيدن ترزيتش مدرب بروسيا دورتموند المؤقت بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي أن المواجهة بينهما في دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم لم تُحسم بعد رغم فوز النادي الإنجليزي 2-1 في استاد الاتحاد يوم الثلاثاء.



وأشاد غوارديولا بأداء دورتموند بعد المباراة لكن ترزيتش، الذي أدرك فريقه التعادل 1-1 قبل ست دقائق من النهاية وقبل أن يسجل فيل فودين هدف الفوز لمتصدر الدوري الإنجليزي، قال إن فريقه سيكون مستعدا لخوض مواجهة قوية مقبلة.



وأضاف ترزيتش: أدلى بيب ببعض الكلمات اللطيفة لي بعد نهاية المباراة لكن المهمة لم تحسم بعد. سنلتقي مجددا في غضون ثمانية أيام. وصلنا إلى منتصف المباراة ولا تزال المنافسة مفتوحة.



وأتبع: سنكون مستعدين لبذل قصارى جهدنا لقلب النتيجة والوصول إلى الدور التالي. قلصنا فرص المنافس لأقل قدر ممكن وصنعنا خطورة عند التقدم إلى الأمام. كانت مواجهة متكافئة لذا نحن محبطون بالنتيجة في النهاية.



وأبدى ماركو رويس مهاجم دورتموند إحباطه من طريقة سماح فريقه بدخول هدف سيتي، ليحصل المنافس على أفضلية قبل اللعب في ألمانيا.



وزاد رويس: نحن نشعر بالانزعاج. كان يمكن تجنب استقبال الهدف الثاني قبل النهاية مباشرة، كان يجب منع الكرة العرضية. بصفة عامة أعتقد أننا قدمنا مباراة رائعة.