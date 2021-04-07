معجب غير متوقع.. مساعد الحكم يطلب توقيع هالاند

تتنافس أندية القمة في أوروبا من أجل الحصول على توقيع إرلينغ هالاند مهاجم بروسيا دورتموند، لكن مساعد الحكم الروماني هو من نجح في ذلك بعدما وقع المهاجم النرويجي على بطاقة يوم الثلاثاء.



وأظهرت لقطات تلفزيونية أن أحد الحكام الرومانيين، الذين أداروا مباراة ذهاب دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا التي انتهت بفوز مانشستر سيتي 2-1، تواصل مع هالاند في النفق بعد المباراة للحصول على توقيعه على بطاقته الصفراء، ونجح بالفعل في طلبه.



ويعد هالاند (20 عاما) من أبرز المواهب الواعدة في الكرة الأوروبية، وذكرت تقارير أنه مرشح للانتقال إلى سيتي أو مانشستر يونايتد أو ريال مدريد أو برشلونة.



وليس من المعتاد أبدأ أن يطلب الحكام من اللاعبين الحصول على توقيعاتهم بعد المباريات.