سوانزي يقاطع وسائل التواصل الاجتماعي بسبب العنصرية

قرر نادي سوانزي سيتي الإنجليزي مناهضة العنصرية والتمييز عبر شبكة الإنترنت، من خلال الامتناع عن نشر أي محتوى عبر وسائل التواصل الاجتماعي لمدة سبعة أيام.

وتعرض لاعبو سوانزي، يان داندا وبن كابانغو وجمال لوي لإهانات عنصرية عبر وسائل التواصل الاجتماعي مؤخرا قبل أن يخرج النادي المنافس بدوري البطولة الإنجليزية ليؤكد أن الكيل قد طفح في الصراع ضد التمييز، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء البريطانية "بي ايه ميديا" يوم الخميس.

وأصبح ثلاثي ليفربول ترينت الكسندر أرنولد ونابي كيتا وساديو مانيه أحدث من تعرضوا لإهانات عنصرية عبر وسائل التواصل الاجتماعي عقب مواجهة ريال مدريد الإسباني في ذهاب دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا.

ودعا سوانزي إلى اتخاذ أقوى معايير وقائية ممكنة بشأن هذا الأمر، كما خاطب النادي شبكتي "تويتر" و"فيسبوك" للتواصل الاجتماعي لحثهما على فرض مراقبة وعقاب أكثر صرامة ضد من يثبت إدانتهم في إرسال إهانات عبر الإنترنت.

وقال سوانزي في بيانه :بدءا من الساعة الخامسة من مساء الخميس، لن ينشر أي من لاعبي الفريق الأول، أو أعضاء مرحلة الأكاديمية (تحت 23 و18 عاما) أو فريق السيدات بسوانزي سيتي، أو مؤسسة كوميونيتي تراست، أو كبار الموظفين بالنادي أو مسؤولي منصات النادي (فيسبوك، تويتر، إنستغرام، لينكدين، سنابشات، يوتيوب، وتيك توك، أي محتوى لمدة سبعة أيام).