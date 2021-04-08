صدام مثير بين الاتحاد والهلال في "كلاسيكو السعودية"

تتجه الأنظار يوم الجمعة صوب استاد مدينة الملك عبدالعزيز بمكة المكرمة والذي سيحتضن قمة ملتهبة تجمع اتحاد جدة وضيفه الهلال في "كلاسيكو" مثير، في قمة مواجهات المرحلة الـ 25 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، يوم الجمعة.

وعلى غير عادة "الكلاسيكو" في السنوات الأخيرة يدخل الفريقان المباراة وهما يبحثان عن النقاط الثلاث التي ستعزز صدارة الهلال وتقربه من اللقب، في حين أن الاتحاد يبحث عن فوزٍ ينعش حظوظه في المنافسة على اللقب.

ويتطلع الهلال لانتزاع انتصار يبقي فارق الصدارة بينه وبين جاره الشباب على الأقل الى 3 نقاط لاسيما وأنهما سيلتقيان في المرحلة بعد المقبلة.

وعاد الهلال مجدداً لسكة الانتصارات المتتالية بقيادة مدربه البرازيلي روجيرو ميكالي الذي نجح بإعادة الفريق لمستواه المتألق بعد تراجع مستواه بقيادة مدربه السابق الروماني ررافان لوشيسكو.

ونجح الهلال بقيادة ميكالي بتحقيق 4 انتصارات متتالية في مبارياته الأخيرة على حساب الفتح والرائد والوحدة والقادسية ليعزز صدارته برصيد 48 نقطة وبفارق 3 نقاط عن وصيفه الشباب.

وتلقى ميكالي ضربةً موجعة بعد تأكد غياب لاعبه سالم الدوسري بسبب الإصابة، لينضم للثنائي سلمان الفرج الغائب منذ فترة طويلة والمهاجم عبدالله الحمدان الذي يعاني من آلام في عضلات البطن.

وفي المقابل ستكون هذه المباراة هي الأهم في مشوار الاتحاد نحو المنافسة على اللقب، حيث إن الفرصة سانحة ليقلص الفارق مع المتصدر الهلال الى 3 نقاط قبل ختام المسابقة بـ5 مراحل.

ويأمل البرازيلي فابيو كاريلي مدرب الاتحاد إلا أن يعود فريقه إلى الانتصارات بعد تعثره في آخر مواجهتين له حينما خرج من كأس الملك بخسارته أمام ضيفه الفتح 2-1 في الدور ربع النهائي وتعادله أمام الرائد في المرحلة الماضية.

ويعاني كاريلي من مأزق الاصابات الذي لاحقه قبل الكلاسيكو حيث سيغيب ثنائي خط الدفاع المصري أحمد حجازي وزميله زياد الصحفي للإيقاف.

ولم يحسم كاريلي بديلي حجازي والصحفي حيث يفاضل بين اللاعبين عبدالمحسن فلاتة وحمدان الشمراني ليكون أحدهم بجانب المدافع المخضرم عمر هوساوي.

وتلقى كاريلي ضربةً قوية قبل المواجهة بـ48 ساعة حينما تأكد غياب لاعبه عبدالاله المالكي بسبب الإصابة لاسيما وأنه قدّم أداءً مميزاً في مواجهة المنتخب السعودي أمام فلسطين في التصفيات الآسيوية المزدوجة.

ويسعى الاتحاد لاستغلال هذه المواجهة والذي سيكون فيها الفوز بمثابة ضرب عصفورين بحجر واحد حيث إن الانتصار كثيراً من المتصدر ووصيفه اللذين سيلتقيان في المرحلة 27، بالإضافة إلى أنه سيملك التفوق عليهما في المواجهات المباشرة في حال تساوت الفرق الثلاثة في عدد النقاط.

ويدخل الاتحاد المباراة وهو في المركز الثالث برصيد 42 نقطة وبفارق 3 نقاط عن الشباب صاحب المركز الثاني و6 نقاط عن الهلال المتصدر.