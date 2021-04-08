غريزمان يقترب من دخول موسوعة "غينيس".. والسبب أطفاله

لن يضطر أنطوان غريزمان مهاجم برشلونة إلى تذكر ثلاثة تواريخ مختلفة للاحتفال بأعياد ميلاد أطفاله الثلاثة حيث ولدوا جميعا في الثامن من أبريل.



وأعلن اللاعب الفرنسي الفائز بكأس العالم على وسائل التواصل الإجتماعي يوم الخميس أن زوجته إريكا تشوبرينا وضعت مولودة جديدة في نفس اليوم الذي ولدت فيه شقيقتها ميا (2016) وشقيقها أمارو (2019).



وبينما من الغريب أن يولد ثلاثة أشقاء في نفس اليوم في سنوات مختلفة فإن عائلة غريزمان لا تزال بعيدة عن دخول موسوعة غينيس للأرقام القياسية، حيث ولد خمسة من أبناء الزوجين الأميركيين كارولين ورالف كامينز جميعا في 20 فبراير بين عامي 1952 و1966.