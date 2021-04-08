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مساعد الحكم: "قضية نبيلة" وراء طلب توقيع هالاند

الحكم المساعد مع هالاند بعد نهاية المباراة

مساعد الحكم: "قضية نبيلة" وراء طلب توقيع هالاند

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لندن - د ب أ

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أوضح مساعد الحكم الروماني أوكتافيان سوفري أنه طلب من النجم النرويجي الشاب إيرلينغ هالاند، مهاجم فريق بوروسيا دورتموند الألماني لكرة القدم، التوقيع على بطاقتيه الحمراء والصفراء، مشيرا إلى أنه يقوم بذلك بانتظام في المباريات، من أجل جمعيات خيرية لتجمع من خلالها أموالا.

صرح سوفري لموقع (بلاي سبورت.رو) الإلكتروني الروماني يوم الخميس بأن البطاقات الموقعة من هالاند سوف تستخدم لجمع الأموال لمنظمة تدعم المصابين بمرض التوحد.

وأثار سوفري الدهشة عندما نشرت محطة (بي تي سبورت) الرياضية مقطعا مصورا له وهو يطلب من هالاند التوقيع على البطاقات في طريقه إلى غرفة الملابس، عقب انتهاء مباراة دورتموند ومضيفه مانشستر سيتي الإنجليزي، التي انتهت بفوز الفريق السماوي 2 - 1 في ذهاب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال أوروبا الثلاثاء.

من جانبه، رفض الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) التعليق بشأن تلك الواقعة.

وتقدمت منظمة (إس أو إس) لعلاج التوحد في رومانيا بالشكر إلى سوفري على مساهمته، وقالت سيمونا زليبوت، رئيسة مجلس إدارة المؤسسة لموقع (جي إس بي. رو) الإلكتروني الروماني إن التبرعات ضرورية من أجل استمرار المؤسسة.

ويعتقد سوفري أنه جمع حوالي تسعة توقيعات للمؤسسة الخيرية، حيث كان من بينهم الساحر الأرجنتيني ليونيل ميسي، وإن كان ذلك عادة أكثر تكتما من أمام الكاميرات قيد التشغيل.

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