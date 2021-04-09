ألاردايس يدعو إلى مقاطعة وسائل التواصل الاجتماعي

رأى سام ألاردايس مدرب وست بروميتش ألبيون المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم أن السبيل الوحيد لتحقيق تقدم في المعركة ضد الإساءات العنصرية عبر الإنترنت هو مقاطعة جميع أندية القمة في إنجلترا لوسائل التواصل الاجتماعي.

وجاءت تصريحات ألاردايس بعد إعلان رينجرز بطل دوري اسكتلندا الممتاز وسوانزي سيتي المنافس في دوري القسم الثاني الإنجليزي الثلاثاء الماضي مقاطعتهما وسائل التواصل الاجتماعي لمدة أسبوع بعد تعرض عدة لاعبين منهما لإساءات عنصرية عبر الإنترنت.

وعن ذلك قال ألاردايس: أتمنى مقاطعة جماعية من جانب أندية كرة القدم. بالنسبة لي هذا سيكون السبيل الوحيد لأي تغيير محتمل.

وأضاف المدرب المخضرم قوله : لو شكلت جميع أندية المحترفين وهي 92 ناديا جبهة موحدة في ذلك. لكن ذلك ربما يكون له تأثيرات مالية للأسف لأن كثيرين يتعرضون لمتاعب مالية حاليا.

وتمارس سلطات الكرة الانجليزية ضغوطا على وسائل التواصل الاجتماعي من أجل التصدي لهذه الممارسات غير المقبولة بينما تعهدت بعض هذه المواقع بالتحرك في مواجهة هذه الأنشطة.

وفي الشهر الماضي أغلق تييري هنري مهاجم منتخب فرنسا وأرسنال السابق حساباته على وسائل التواصل الاجتماعي احتجاجا علي تقاعس الشركات المسؤولة عن هذه المواقع في معاقبة المسؤولين عن رسائل العنصرية والتهديد والكراهية.