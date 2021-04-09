.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

الرابطة: لا دليل على وجود إساءة عنصرية من لاعب قادش

الأحداث التي جرت خلال لقاء قادش وفالنسيا

الرابطة: لا دليل على وجود إساءة عنصرية من لاعب قادش

متابع الغاء المتابعة

مدريد - د ب أ

نشر في: آخر تحديث:

كشفت رابطة دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم إنها لم تعثر على أي دليل يثبت أن خوان كالا لاعب قادش وجه إهانة عنصرية إلى مختار دياكابي لاعب فالنسيا خلال المباراة بين الفريقين الأحد الماضي.

وقالت الرابطة إنها راجعت التسجيلات الصوتية والمرئية الخاصة بالمباراة كما استعانت بخبير في قراءة الشفاه في التحقيق في الاتهامات التي وجهها دياكابي إلى كالا.

وشعر دياكابي بالغضب اعتقادا منه بأن كالا استخدم لغة مسيئة بحقه بالنظر إلى لون بشرته خلال مشادة بينهما في الدقيقة 28 من زمن المباراة التي توقفت جراء ذلك لمدة 25 دقيقة وانتهت بفوز قادش 2-1.

وطوال الوقت تمسك كالا ببراءته وبعدم توجيه أي إساءة للاعب المنافس.

وقالت رابطة الدوري في بيان: عقب تحليل العناصر المتوفرة للرابطة فإن بوسعها أن تخلص إلى نتيجة تثبت عدم توفر أي أدلة تؤكد استخدام خوان كالا لغة مسيئة بحق مختار دياكابي.

وأكدت الرابطة أنها أتاحت هذه المواد والتقارير للناديين ولكل الأطراف المعنية بالأمر للاستفادة منها في التعامل مستقبلا مع مثل هذه الحوادث.

وتستمر تحقيقات الاتحاد الإسباني لكرة القدم في الحادث. وقال فالنسيا إنه تلقى تقرير الرابطة موضحا أن التحقيقات لم تتمكن من تحديد كل شيء قاله كالا خلال المشادة: وحقيقة عدم وجود أدلة لا تعني أن الإساءة لم تحدث. وعبر النادي عن دعمه الكامل للاعبه دياكابي.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
هكذا رد الصينيون الجميل لألماني أنقذ حياة 250 ألفاً منهم هكذا رد الصينيون الجميل لألماني أنقذ حياة 250 ألفاً منهم
تحذير أممي: كورونا واحد من ملايين الفيروسات التي تهدد البشرية تحذير أممي: كورونا واحد من ملايين الفيروسات التي تهدد البشرية
الأكثر قراءة
فوائده لا تحصى.. وحفنة منه تقي من جفاف الجلد وتؤخر شيخوخته فوائده لا تحصى.. وحفنة منه تقي من جفاف الجلد وتؤخر شيخوخته
واقعة غير مسبوقة.. قاض مصري يصدر حكما ضد نفسه واقعة غير مسبوقة.. قاض مصري يصدر حكما ضد نفسه
بالصور.. مصر تعلن اكتشاف بالصور.. مصر تعلن اكتشاف "المدينة المفقودة" بالأقصر
غريزمان يقترب من دخول موسوعة غريزمان يقترب من دخول موسوعة "غينيس".. والسبب أطفاله
رسالة تحذر بايدن من رسالة تحذر بايدن من "خرافة" حول النظام الإيراني
حليب هذه البذور غني بالفوائد.. لكن لا تكثروا منه! حليب هذه البذور غني بالفوائد.. لكن لا تكثروا منه!
قبل أن تذهب
الصين تطور أنظمة أسلحة باستخدام تكنولوجيا أميركية
الصين تطور أنظمة أسلحة باستخدام تكنولوجيا أميركية
اكتشف المزيد