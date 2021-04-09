إيقاف حكم طلب توقيع هالاند

قرر الاتحاد الروماني لكرة القدم، إيقاف الحكم أوكتافيان سوفري وعدم إسناد أي مباراة محلية له خلال هذا الأسبوع، وذلك بعدما طلب توقيع النجم النرويجي إيرلينغ هالاند مهاجم بوروسيا دورتموند الألماني على البطاقتين الصفراء والحمراء، وذلك حسب ما أوردت صحيفة "غازيتا سبورتوريلور" يوم الجمعة.

وظهرت لقطات لسوفري وهو يطلب من هالاند توقيعه، وذلك عقب المباراة التي خسر فيها دورتموند 1 - 2 أمام مانشستر سيتي الإنجليزي يوم الثلاثاء الماضي في ذهاب دور الثمانية من دوري أبطال أوروبا، فيما برر الحكم تصرفه بأنه جمع أكثر من 250 توقيعا للتبرع به لجمعية خيرية لمكافحة التوحد.

من جانبه تعامل الاتحاد الأوروبي للعبة (يويفا) مع الأمر داخليا، حيث خاطب الحكام موضحا لهم أن ذلك التصرف غير مقبول وغير لائق.