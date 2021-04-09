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لماذا يصرخ بنزيمة دائما في فينيسيوس؟ مهاجم ريال مدريد يُجيب..

بنزيمة وفينيسيوس

لماذا يصرخ بنزيمة دائما في فينيسيوس؟ مهاجم ريال مدريد يُجيب..

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العربية. نت

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كشف كريم بنزيمة، مهاجم ريال مدريد، أنه يثق في قدرات زميله البرازيلي فينيسيوس جونيورز، لكنه رغم ذلك يصرخ عليه في المباريات أحيانا لأنه يؤمن بموهبته ويعمل على مساعدته.

وأوضح المهاجم الفرنسي في مقابلة مع رابطة الدوري الإسباني: فيني لاعب صغير جدا، لكنني أؤمن به، لأنه لديه كل شيء للنجاح هنا، وهذا هو السبب في أنني أتحدث معه كثيرا على أرض الملعب، وأحيانا يكون الصوت مرتفعا بعض الشيء، يمكنه تقديم المزيد، فهو ظاهرة.

وحول مواجهة برشلونة يوم السبت، ذكر بنزيمة: الكلاسيكو بالنسبة لي أفضل مباراة في العالم، لأنها بين فريقين لهما الكثير من التاريخ، ولا أعرف ما إذا كان هذا الموسم هو الأفضل لي، كل عام أبدأ من الصفر وأريد أن أقدم أفضل من مستوى العام الماضي، وأعمل على مساعدة فريقي بالفوز، والشيء المهم هو أن نحقق الانتصارات.

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