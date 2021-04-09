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روما يقلب الطاولة على أياكس

لقاء روما وأياكس

روما يقلب الطاولة على أياكس

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روما - د ب أ

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وضع روما الإيطالي قدما في الدور قبل النهائي لبطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم، بعدما حقق فوزا مثيرا 2 - 1 على مضيفه أياكس أمستردام الهولندي يوم الخميس في ذهاب دور الثمانية للمسابقة القارية.

وبادر أياكس بالتسجيل عبر لاعبه دافي كلاسين في الدقيقة 39، قبل أن يهدر زميله الصربي دوشان تاديتش فرصة تعزيز النتيجة، عقب إضاعته ركلة جزاء للفريق الهولندي في الدقيقة 53.

وجاء عقاب روما على ضياع ركلة الجزاء سريعا، بعدما سجل لورينزو بيليجريني هدف التعادل في الدقيقة 57، ثم أضاف البرازيلي روجير إيبانيز الهدف الثاني للفريق الإيطالي في الدقيقة 87.

بتلك النتيجة، أصبح التعادل أو حتى الخسارة صفر - 1 في مباراة الإياب التي ستقام بإيطاليا يوم الخميس القادم، كافيا لروما من أجل الصعود للدور القادم، فيما يتعين على أياكس الفوز 2 - صفر، أو بفارق هدف شريطة تسجيله أكثر من هدفين، حتى يتجنب وداع المسابقة.

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