زيدان: يجب تجديد عقد راموس.. وأتمنى ألا يكون الكلاسيكو الأخير لميسي

وصف زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد، مواجهة برشلونة بالصعبة، وتمنى ألا تكون المباراة الأخيرة لميسي في الكلاسيكو، وطالب إدارة نادي العاصمة بتجديد عقد قائد الفريق سيرجيو راموس.

ويستضيف ريال مدريد نظيره الكاتالوني، مساء السبت، ضمن الجولة الـ 30 بالدوري الإسباني.

وقال المدرب الفرنسي خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد مساء الجمعة: نعلم أننا سنخوض مباراة صعبة، لقد ارتحنا بعد مواجهتنا الأخيرة ضد ليفربول، ونحن مستعدون للكلاسيكو.

وأضاف: أتلتيكو مدريد صاحب الأفضلية، إنه دوري تنافسي وجيد للغاية، لن يعرف البطل إلا في النهائية، ونحن نريد أن نبقى في المنافسة على مستوى الدوري ودوري أبطال أوروبا.

وحول رأيه في تألق البرازيلي فينيسيوس، ذكر زيدان: نحن سعداء بفيني، إنه لاعب هادئ وأنا سعيد بما حققه.

وواصل: آمل ألا تكون آخر مباراة كلاسيكو لراموس وميسي، ومن الجيد أن يبقى ليو في برشلونة، وأرى أن مباراة الكلاسيكو مجرد ثلاث نقاط، ولا نفكر في توديع المنافسة والخسارة.

وفي ختام حديثه، تطرق زيدان إلى مبابي لاعب باريس سان جيرمان وإمكانية اقترابه من نادي العاصمة الإسبانية، قائلا: نحن نعرض بعضنا البعض جيدا، إنه ليس لاعب فريقي ولا يمكنني التحدث عنه، أنا مهتم حاليا بمواجهة السبت، وكيليان لاعب رائع وسنرى ما يريده في المستقبل.