.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

زيدان: يجب تجديد عقد راموس.. وأتمنى ألا يكون الكلاسيكو الأخير لميسي

زيدان
زيدان مدرب ريال مدريد

زيدان: يجب تجديد عقد راموس.. وأتمنى ألا يكون الكلاسيكو الأخير لميسي

متابع الغاء المتابعة

العربية. نت

نشر في: آخر تحديث:

وصف زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد، مواجهة برشلونة بالصعبة، وتمنى ألا تكون المباراة الأخيرة لميسي في الكلاسيكو، وطالب إدارة نادي العاصمة بتجديد عقد قائد الفريق سيرجيو راموس.

ويستضيف ريال مدريد نظيره الكاتالوني، مساء السبت، ضمن الجولة الـ 30 بالدوري الإسباني.

وقال المدرب الفرنسي خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد مساء الجمعة: نعلم أننا سنخوض مباراة صعبة، لقد ارتحنا بعد مواجهتنا الأخيرة ضد ليفربول، ونحن مستعدون للكلاسيكو.

وأضاف: أتلتيكو مدريد صاحب الأفضلية، إنه دوري تنافسي وجيد للغاية، لن يعرف البطل إلا في النهائية، ونحن نريد أن نبقى في المنافسة على مستوى الدوري ودوري أبطال أوروبا.

وحول رأيه في تألق البرازيلي فينيسيوس، ذكر زيدان: نحن سعداء بفيني، إنه لاعب هادئ وأنا سعيد بما حققه.

وواصل: آمل ألا تكون آخر مباراة كلاسيكو لراموس وميسي، ومن الجيد أن يبقى ليو في برشلونة، وأرى أن مباراة الكلاسيكو مجرد ثلاث نقاط، ولا نفكر في توديع المنافسة والخسارة.

وفي ختام حديثه، تطرق زيدان إلى مبابي لاعب باريس سان جيرمان وإمكانية اقترابه من نادي العاصمة الإسبانية، قائلا: نحن نعرض بعضنا البعض جيدا، إنه ليس لاعب فريقي ولا يمكنني التحدث عنه، أنا مهتم حاليا بمواجهة السبت، وكيليان لاعب رائع وسنرى ما يريده في المستقبل.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
محن ومصائب غريبة طاردت زوج ملكة بريطانيا حتى وهو جنين محن ومصائب غريبة طاردت زوج ملكة بريطانيا حتى وهو جنين
هكذا رد الصينيون الجميل لألماني أنقذ حياة 250 ألفاً منهم هكذا رد الصينيون الجميل لألماني أنقذ حياة 250 ألفاً منهم
الأكثر قراءة
فوائده لا تحصى.. وحفنة منه تقي من جفاف الجلد وتؤخر شيخوخته فوائده لا تحصى.. وحفنة منه تقي من جفاف الجلد وتؤخر شيخوخته
واقعة غير مسبوقة.. قاض مصري يصدر حكما ضد نفسه واقعة غير مسبوقة.. قاض مصري يصدر حكما ضد نفسه
بالصور.. مصر تعلن اكتشاف بالصور.. مصر تعلن اكتشاف "المدينة المفقودة" بالأقصر
غريزمان يقترب من دخول موسوعة غريزمان يقترب من دخول موسوعة "غينيس".. والسبب أطفاله
رسالة تحذر بايدن من رسالة تحذر بايدن من "خرافة" حول النظام الإيراني
حليب هذه البذور غني بالفوائد.. لكن لا تكثروا منه! حليب هذه البذور غني بالفوائد.. لكن لا تكثروا منه!
قبل أن تذهب
الصين تطور أنظمة أسلحة باستخدام تكنولوجيا أميركية
الصين تطور أنظمة أسلحة باستخدام تكنولوجيا أميركية
اكتشف المزيد