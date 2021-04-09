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زيدان يستبعد هازارد من الكلاسيكو

زيدان هازارد
هازارد وزيدان في صورة سابقة

زيدان يستبعد هازارد من الكلاسيكو

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العربية.نت

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استبعد زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد، البلجيكي إيدن هازارد من مواجهة الكلاسيكو أمام برشلونة، يوم السبت، وذلك لأسباب فنية رغم جاهزية اللاعب من الناحية البدنية.

وبحسب ما أعلن عنه نادي العاصمة الإسبانية، فإن قائمة ريال مدريد شهدت غياب هازارد لأسباب فنية، إضافة إلى المدافع الفرنسي فاران بسبب إصابته بفيروس كورونا، إلى جانب غياب كل من راموس وكارفاخال للإصابة.

وتضمن قائمة ريال مدريد المستدعاة إلى اللقاء، كلا من:

حراس المرمى: كورتوا ولونين وألتوب.

المدافعون: ميليتاو، ناتشو، مارسيلو، أودريوزولا، ميندي.

لاعبو الوسط: كروس، مودريتش، كاسيميرو، فالفيردي وإيسكو.

المهاجمون: بنزيمة، أسينسيو، لوكاس فازكيز، فينيسيوس، ماريانو ورودريغو.

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