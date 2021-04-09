سولشاير يكشف سبب استبدال راشفورد

كشف أولي جونار سولشاير مدرب مانشستر يونايتد الإنجليزي إن مهاجم فريقه ماركوس راشفورد استبدل في الشوط الثاني من مباراته في ذهاب دور الثمانية للدوري الأوروبي لكرة القدم أمام غرناطة الإسباني الليلة الماضية بسبب إصابة قديمة في القدم تزعجه حتى الآن.



وانتهت المباراة بفوز النادي الإنجليزي 2-صفر على مضيفه الإسباني.



وبصورة رائعة أحرز راشفورد هدفه رقم 20 في جميع المنافسات هذا الموسم في الشوط الأول قبل أن يضيف زميله برونو فرنانديز الهدف الثاني من ركلة جزاء في الثواني الأخيرة من المباراة ليتعزز موقف يونايتد قبل لقاء العودة.



وقال سولشاير إنه أشرك لاعب أوروغواي إدينسون كافاني بدلا من راشفورد كخطوة احترازية في الدقيقة 65 وأشار سولشار إلى أنه يتوقع مشاركة راشفورد في مباراة الفريق في الدوري الإنجليزي الأحد المقبل أمام توتنهام هوتسبير.



وأضاف المدرب النرويجي: قدمه متورمة قليلا ولذا فضلنا تجنب أي مضاعفات. هذه إصابة قديمة لم يكتمل تعافيه منها. ونتمنى ألا يتطور الأمر للأسوأ ويفترض أن يكون جاهزا للمشاركة في مباراة الأحد.



وقال سولشاير إنه أشرك أليكس تيليس بدلا من المدافع لوك شو في الشوط الثاني لسبب مماثل وإنه يتوقع أيضا مشاركة شو في مباراة الدوري يوم الأحد.



وسيخوض يونايتد لقاء العودة محروما من جهود شو والقائد هاري مغواير ولاعب الوسط سكوت مكتوميناي بسبب حصولهم على بطاقات صفراء خلال المباراة.