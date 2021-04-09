.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

سولشاير يكشف سبب استبدال راشفورد

راشفورد
راشفورد سجل الهدف الأول لمانشستر يونايتد

سولشاير يكشف سبب استبدال راشفورد

متابع الغاء المتابعة

مانشستر - رويترز

نشر في: آخر تحديث:

كشف أولي جونار سولشاير مدرب مانشستر يونايتد الإنجليزي إن مهاجم فريقه ماركوس راشفورد استبدل في الشوط الثاني من مباراته في ذهاب دور الثمانية للدوري الأوروبي لكرة القدم أمام غرناطة الإسباني الليلة الماضية بسبب إصابة قديمة في القدم تزعجه حتى الآن.

وانتهت المباراة بفوز النادي الإنجليزي 2-صفر على مضيفه الإسباني.

وبصورة رائعة أحرز راشفورد هدفه رقم 20 في جميع المنافسات هذا الموسم في الشوط الأول قبل أن يضيف زميله برونو فرنانديز الهدف الثاني من ركلة جزاء في الثواني الأخيرة من المباراة ليتعزز موقف يونايتد قبل لقاء العودة.

وقال سولشاير إنه أشرك لاعب أوروغواي إدينسون كافاني بدلا من راشفورد كخطوة احترازية في الدقيقة 65 وأشار سولشار إلى أنه يتوقع مشاركة راشفورد في مباراة الفريق في الدوري الإنجليزي الأحد المقبل أمام توتنهام هوتسبير.

وأضاف المدرب النرويجي: قدمه متورمة قليلا ولذا فضلنا تجنب أي مضاعفات. هذه إصابة قديمة لم يكتمل تعافيه منها. ونتمنى ألا يتطور الأمر للأسوأ ويفترض أن يكون جاهزا للمشاركة في مباراة الأحد.

وقال سولشاير إنه أشرك أليكس تيليس بدلا من المدافع لوك شو في الشوط الثاني لسبب مماثل وإنه يتوقع أيضا مشاركة شو في مباراة الدوري يوم الأحد.

وسيخوض يونايتد لقاء العودة محروما من جهود شو والقائد هاري مغواير ولاعب الوسط سكوت مكتوميناي بسبب حصولهم على بطاقات صفراء خلال المباراة.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
محن ومصائب غريبة طاردت زوج ملكة بريطانيا حتى وهو جنين محن ومصائب غريبة طاردت زوج ملكة بريطانيا حتى وهو جنين
هكذا رد الصينيون الجميل لألماني أنقذ حياة 250 ألفاً منهم هكذا رد الصينيون الجميل لألماني أنقذ حياة 250 ألفاً منهم
الأكثر قراءة
فوائده لا تحصى.. وحفنة منه تقي من جفاف الجلد وتؤخر شيخوخته فوائده لا تحصى.. وحفنة منه تقي من جفاف الجلد وتؤخر شيخوخته
واقعة غير مسبوقة.. قاض مصري يصدر حكما ضد نفسه واقعة غير مسبوقة.. قاض مصري يصدر حكما ضد نفسه
بالصور.. مصر تعلن اكتشاف بالصور.. مصر تعلن اكتشاف "المدينة المفقودة" بالأقصر
غريزمان يقترب من دخول موسوعة غريزمان يقترب من دخول موسوعة "غينيس".. والسبب أطفاله
رسالة تحذر بايدن من رسالة تحذر بايدن من "خرافة" حول النظام الإيراني
حليب هذه البذور غني بالفوائد.. لكن لا تكثروا منه! حليب هذه البذور غني بالفوائد.. لكن لا تكثروا منه!
قبل أن تذهب
الصين تطور أنظمة أسلحة باستخدام تكنولوجيا أميركية
الصين تطور أنظمة أسلحة باستخدام تكنولوجيا أميركية
اكتشف المزيد