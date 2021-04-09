فياريال يلدغ دينامو زغرب في عقر داره

وضع فياريال الإسباني قدما في الدور قبل النهائي من بطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم، وذلك بعد فوزه على مضيفه دينامو زغرب الكرواتي 1 - صفر، يوم الخميس، في ذهاب دور الثمانية من المسابقة.

وسجل جيرارد مورينو هدف المباراة الوحيد لفياريال من ضربة جزاء في الدقيقة 44.

وتقام مباراة الإياب بين الفريقين في مدينة فياريال الإسبانية يوم 15 من الشهر الجاري.

يذكر أن الفائز من تلك المواجهة سيلعب أمام الفائز من مواجهة أرسنال الإنجليزي وسلافيا براج التشيكي، والتي انتهت مواجهة الذهاب بينهما بالتعادل 1 - 1، وتقام مباراة الإياب يوم 15 من الشهر الجاري أيضا.