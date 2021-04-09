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نقل دي روسي إلى المستشفى بعد إصابته بكورونا

دانييلي دي روسي مع المنتخب الإيطالي

نقل دي روسي إلى المستشفى بعد إصابته بكورونا

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روما - رويترز

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ذكرت شبكة "سكاي إيطاليا" يوم الجمعة إن دانييلي دي روسي قائد المنتخب لكرة القدم السابق والذي يعمل حاليا ضمن الطاقم الفني للمنتخب الأول نقل إلى مستشفى بعد إصابته بفيروس كوفيد-19 الشهر الماضي خلال التصفيات المؤهلة لكأس العالم.

وأصيب دي روسي لاعب وسط روما السابق، الذي يحتل المركز الرابع في قائمة اللاعبين الأكثر تمثيلا لمنتخب إيطاليا على مر العصور بعد أن لعب 117 مباراة، بالعدوى مع ثلاثة آخرين من الطاقم والعديد من اللاعبين في معسكر المنتخب خلال التوقف الدولي.

وذكرت سكاي إن دي روسي (37 عاما) يتلقى الرعاية في معهد مكافحة الأمراض المعدية كإجراء احترازي.

وأسدل دي روسي الستار على مشواره في الملاعب بعد 18 عاما في يناير 2020 بعد فترة قصيرة مع بوكا جونيورز الأرجنتيني، وانضم الشهر الماضي إلى الجهاز الفني لروبرتو مانشيني مدرب إيطاليا.

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