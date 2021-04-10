إبراهيموفيتش يقترب من تمديد عقده مع ميلان

أكد باولو مالديني المدير الفني لميلان أن المهاجم زلاتان إبراهيموفيتش اقترب من تجديد عقده مع النادي المنافس في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم.

وأشارت وسائل إعلام إيطالية إلى أن اللاعب البالغ عمره 39 عاما، والذي يتصدر قائمة هدافي ميلان هذا الموسم، سيوقع عقدا لموسم واحد في الأيام المقبلة.

وأبلغ مالديني شبكة "سكاي إيطاليا": بالنسبة لإبراهيموفيتش فقد اقتربنا من التوصل لاتفاق. تتبقى بعض التفاصيل البسيطة فقط.

وينتهي عقد إبراهيموفيتش والحارس جيانلويجي دوناروما ولاعب الوسط هاكان تشالهان أوغلو مع ميلان هذا الموسم.

ولم يكن مالديني متفائلا بإمكانية بقاء دوناروما وتشالهان أوغلو، وقال: يجب على الجميع اتخاذ القرارات التي تسعدهم. لست هنا للحكم، أنا هنا لفعل ما هو في صالح النادي.

وتابع: من المهم أن يدرك الجميع أنه يجب أن يكون الطرفان سعيدين للتوصل إلى اتفاق.