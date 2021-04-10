بايرن يتعثر.. ولايبزيغ يضرب بقوة

أهدر فريق بايرن ميونخ نقطتين ثمينتين في صدارة الدوري الألماني لكرة القدم بتعادله مع ضيفه يونيون برلين 1 -1 يوم السبت في المرحلة الثامنة والعشرين والتي شهدت فوز لايبزيغ الوصيف على مضيفه فيردر بريمن 4 -1.

وعلى ملعب أليانز أرينا تقدم الصاعد جمال موسيالا بهدف لبايرن في الدقيقة 68 لكن ماركوس إنجفارتسن خطف هدف التعادل ليونيون برلين قبل أربع دقائق من النهاية.

وفي ملعب فيسير شتاديون، أنهى لايبزيغ الشوط الأول من مباراته أمام فيردر بريمن متقدما بثلاثة أهداف دون رد حيث افتتح داني أولمو التسجيل في الدقيقة 23 ثم أضاف ألكسندر سورلوت الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 32 و41.

وفي الشوط الثاني رد ميلوت راشيكا بهدف لفيردر بريمن من ضربة جزاء في الدقيقة 61 لكن بعد دقيقتين فقط أحرز مارسيل سابيتسر الهدف الرابع للايبزيغ.