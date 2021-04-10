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فولاذ يقصي العين الإماراتي ويتأهل إلى دور المجموعات

العين فولاذ
صورة من المباراة التي أقيمت في الرياض

فولاذ يقصي العين الإماراتي ويتأهل إلى دور المجموعات

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العربية.نت

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فشل العين الإماراتي في بلوغ دور المجموعات بدوري أبطال آسيا لكرة القدم بعدما تلقى هزيمة ثقيلة 4-صفر أمام فولاذ خوزستان الإيراني في ملحق التصفيات يوم السبت.

وأنهى فولاذ الشوط الأول متقدما بهدف صالح حرداني في الدقيقة 41 وعزز لوسيانو بيريرا من تقدم الفريق الإيراني في بداية الشوط الثاني.

وجعل الجنوب إفريقي أياندا باتوسي النتيجة 3-صفر في الدقيقة 58 واختتم بيريرا الرباعية قبل أربع دقائق من النهاية.

ولأول مرة منذ 2012 سيغيب العين، الفائز باللقب في 2003، عن دور المجموعات، فيما سيشارك فولاذ إلى جانب أندية النصر السعودي والسد القطري والوحدات الأردني في مجموعة واحدة.

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