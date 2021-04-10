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قذيفة أرنولد تنقل ليفربول إلى المركز الرابع

أرنولد ليفربول أستون فيلا
أرنولد سجل الهدف في الدقائق الأخيرة

قذيفة أرنولد تنقل ليفربول إلى المركز الرابع

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ليفربول - د ب أ

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استعاد ليفربول مذاق الانتصارات على ملعبه في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم وتغلب على أستون فيلا 2 - 1 يوم السبت في المرحلة الحادية والثلاثين من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وافتتح أولي واتكينز التسجيل لأستون فيلا في الدقيقة 43 ثم أدرك النجم المصري محمد صلاح التعادل لليفربول في الدقيقة 57.

وفي الثواني الأخيرة من المباراة، خطف ترينت ألكسندر أرنولد هدف الفوز لليفربول ليهدي الفريق نقاط المباراة كاملة.

واستعاد ليفربول بذلك مذاق الانتصارات على ملعبه في الدوري من جديد بعد أن تلقى ست هزائم متتالية على ملعب أنفيلد في الدوري.

ورفع ليفربول رصيده بذلك إلى 52 نقطة ليقفز إلى المركز الرابع بفارق الأهداف أمام ويستهام، بينما تجمد رصيد أستون فيلا عند 44 نقطة في المركز العاشر.

ونجح ليفربول في الثأر للهزيمة المهينة التي تلقاها أمام أستون فيلا 2 - 7 في مباراتهما بالمرحلة الرابعة من الدوري في الرابع من أكتوبر الماضي.

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