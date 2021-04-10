كامبل يثق في قدرة لايبزيغ على الفوز بالدوري الألماني

أكد كيفن كامبل لاعب خط وسط لايبزيغ الألماني لكرة القدم أن الفريق لا يزال لديه فرصة في المنافسة على لقب الدوري الألماني هذا الموسم، وذلك رغم تأخره بفارق سبع نقاط عن المتصدر بايرن ميونخ.

وقال كامبل في تصريحات لصحيفة "بيلد" قبل مباراة فريقه المقررة يوم السبت أمام فيردر بريمن في المرحلة الثامنة والعشرين: لا تزال هناك سبع مراحل متبقية. علينا أن نؤدي واجبنا أولا، ونحقق الفوز في كل المباريات كي تظل الفرصة متاحة أمامنا.

وفي المباريات الأخيرة، ظهرت نقاط ضعف في أداء لايبزيغ خاصة في التسديد على المرمى، ويرى كامبل أن هذا شكل سببا رئيسيا في اتساع الفارق مع بايرن ميونخ، لكنه قال إنه من ناحية أخرى، كان الأداء الدفاعي للفريق "رائعا".