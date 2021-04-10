مورينيو: توتنهام يسعى للعمل بقوة ضد الإساءة العنصرية

قال جوزيه مورينيو مدرب توتنهام هوتسبير المنافس في الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم، إن فريقه يسعى للعب دور فاعل في مكافحة الإساءات العنصرية التي يتعرض لها بعض اللاعبين عبر الانترنت، وإنه ربما ينضم لبعض الفرق الأخرى في مقاطعة مواقع التواصل الاجتماعي احتجاجا على هذه الإساءات.

وجاءت تصريحات مورينيو بعد تعرض مدافع فريقه دافينسون سانشيز لإساءة من هذا النوع في الأسبوع الماضي.

وقال ناديا رينجرز بطل دوري اسكتلندا الممتاز وسوانزي سيتي المنافس في دوري القسم الثاني الانجليزي الثلاثاء الماضي إنهما سيقاطعان وسائل التواصل الاجتماعي لمدة أسبوع بعد تعرض عدة لاعبين منهما لإساءات عنصرية عبر الانترنت. وتعرض سانشيز للإساءة عبر موقع إنستغرام عقب تعادل فريقه 2-2 مع نيوكاسل يونايتد الأحد الماضي.

وقال مورينيو للصحفيين قبل مباراة فريقه غدا الأحد أمام مانشستر يونايتد في الدوري الممتاز "النادي يدرس الموقف حاليا ويحلل الوضع وهو يرغب في لعب دور فاعل في هذا الموقف المحزن. "ونحن سنؤيد وندعم أي قرار يتخذه النادي في هذا الصدد".

وأضاف المدرب البرتغالي المخضرم "وبالنسية لدافينسون فلا جديد في هذا الموقف المحزن لكني أقول إنه تلقى الكثير من الحب في النادي لأنه شخص لطيف والكل يقف إلى جانبه وهو على ما يرام".

وبعد تعرض العديد من لاعبي أندية الدوري الانجليزي لإساءات عنصرية عبر الانترنت مارست سلطات الكرة الانجليزية ضغوطا على وسائل التواصل الاجتماعي من أجل التصدي لهذه الممارسات غير المقبولة بينما تعهدت بعض هذه المواقع بالتحرك في مواجهة هذه الأنشطة.



وفي الشهر الماضي أغلق تييري هنري مهاجم منتخب فرنسا وأرسنال السابق حساباته على وسائل التواصل الاجتماعي احتجاجا علي تقاعس الشركات المسؤولة عن هذه المواقع في معاقبة المسؤولين عن رسائل العنصرية والتهديد والكراهية.