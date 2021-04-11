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أوساسونا يستعيد مذاق الانتصارات على حساب فياريال

فياريال أوساسونا
أوساسونا صعد إلى المركز الثالث عشر

أوساسونا يستعيد مذاق الانتصارات على حساب فياريال

متابع الغاء المتابعة

مدريد - د ب أ

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استعاد أوساسونا مذاق الانتصارات في الدوري الإسباني لكرة القدم، وتغلب على مضيفه فياريال 2 - 1 يوم الأحد في المرحلة الثلاثين من المسابقة.

وافتتح جون مونكايولا التسجيل لأوساسونا في الدقيقة 64، ثم تعادل فياريال في الدقيقة 70 بهدف سجله دافيد غارسيا لاعب أوساسونا بالخطأ في مرمى فريقه، وبعدها حسم أوساسونا المباراة لصالحه بهدف سجله أنتي بوديمير في الدقيقة 74.

وحقق أوساسونا الفوز بعد هزيمة وثلاثة تعادلات خلال مبارياته الأربع السابقة، ليرفع رصيده إلى 34 نقطة ويصعد إلى المركز الثالث عشر، بينما تلقى فياريال الهزيمة بعد ثلاثة انتصارات متتالية وتجمد رصيده عند 46 نقطة في المركز السابع.

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